"En année électorale, la volatilité tend à y être plus élevée que le reste du temps" (Candriam)

(AOF) - Pour Candriam, nul doute que l’élection présidentielle américaine, programmée le 5 novembre 2024, "sera au centre de l’attention des marchés l’an prochain". La société de gestion d'actifs paneuropéenne, pour laquelle un nouveau duel Biden – Trump semble aujourd’hui le plus vraisemblable, n'estime pas que ce scrutin se jouera sur la seule question des performances économiques et boursières. En année électorale, fait remarquer Candriam, la volatilité tend à y être plus élevée que le reste du temps et les performances boursières sont en général un peu inférieures à la "normale".

"Les marchés seront attentifs aux choix budgétaires des candidats (...). Les marges de manœuvre budgétaires étant aujourd'hui plus réduites, les enjeux de l'élection pour les marchés boursiers seront probablement plus sectoriels que " macroéconomiques ", considère Candriam, ajoutant par ailleurs que "la question de l'indépendance de la Réserve fédérale pourrait aussi inquiéter les marchés".