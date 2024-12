En accord avec ses créanciers, REALITES poursuit les négociations sur sa dette et déploie son plan de rebond

REALITES annonce ce jour poursuivre, en accord avec ses créanciers, dans le cadre d’un mandat ad hoc, les négociations liées à la restructuration de son endettement, entamées en juillet dans le cadre d’une procédure de Conciliation. Les parties prenantes disposent désormais d’un état des lieux partagé et d’un plan de rebond.





Sous l’égide du Tribunal de Commerce de Nantes et avec le soutien du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI), les cinq mois de Conciliation et de travail avec les créanciers et les conseils ont permis à l’entreprise de s’inscrire désormais dans le cadre d’un mandat ad hoc.