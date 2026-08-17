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En 2028, le chiffre d'affaires d'Anthropic pourrait atteindre 200 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 08:04
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A l'approche de son introduction en Bourse, Anthropic pousse Wall Street à regarder bien au-delà de ses performances actuelles. Selon Reuters, la société d'IA table sur un chiffre d'affaires de 190 à 200 milliards de dollars en 2028.

Les banquiers et investisseurs valorisent Anthropic à partir de multiples de chiffre d'affaires projetés sur deux ans, une méthode inhabituelle qui reflète la vitesse de sa croissance. Son chiffre d'affaires annualisé a atteint 47 MdsUSD en mai, contre environ 9 MdsUSD fin 2025, selon les données communiquées par l'entreprise. Le chiffre d'affaires annualisé est une construction théorique sur 12 mois à partir du chiffre d'affaires du seul mois de mai.

Pour établir une valorisation, les investisseurs regardent notamment Palantir, Cloudflare et SpaceX, trois sociétés offrant des points de comparaison différents. Palantir se négocie à 53 fois son chiffre d'affaires attendu cette année, tandis que SpaceX et Cloudflare atteignent environ 41,6 fois leurs revenus prévus pour 2026.

Anthropic continue toutefois de consacrer des sommes considérables aux GPU, à l'entraînement de ses modèles, à l'inférence et au recrutement. Les investisseurs parient que ces coûts pèseront proportionnellement moins lourd à mesure que les revenus progresseront et que les marges s'amélioreront.

Cette trajectoire nourrit des scénarios de valorisation extrêmement élevés, jusqu'à 2 000 MdsUSD selon certaines hypothèses évoquées par des investisseurs. La question qui se pose depuis plusieurs mois reste de savoir si la croissance de l'IA et les gains de productivité attendus permettront de justifier durablement de tels niveaux de valorisation. Malgré quelques soubresauts, le marché répond par l'affirmative.

Un chiffre d'affaires déjà hors normes

Actuellement, une petite trentaine d'entreprises cotées génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 200 MdsUSD par an (données 2025). Le trio de tête vient des Etats-Unis : Amazon (717 MdsUSD), devant Walmart (706 MdsUSD) et UnitedHealth (448 MdsUSD). Mais dès cette fin d'année, les entreprises exposées à l'IA devraient truster les places du Top 10. Samsung Electronics devrait ainsi chasser UnitedHealth de la troisième marche du podium en fin d'année, talonné par Alphabet. A titre de comparaison, TotalEnergies, la société française qui génère le plus de chiffre d'affaires, a dégagé 181 MdsUSD en 2025.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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