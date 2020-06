Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client En 2019, la fibre a porté les investissements dans le secteur français des télécoms - Arcep Reuters • 16/06/2020 à 07:29









PARIS, 16 juin (Reuters) - Les opérateurs de téléphonie ont investi l'an dernier 500 millions d'euros de plus par rapport à 2018 pour un montant global de 10,4 milliards, relève mardi l'Arcep qui indique aussi que plus de 7,1 millions de foyers français bénéficiaient fin 2019 d'un accès à la fibre. Ces investissements, hors fréquence, ont augmenté de près de 50% en cinq ans, indique l'Arcep dans son point annuel sur la situation du marché des télécoms français. Pour la troisième année consécutive, écrit l'autorité de régulation des communications électroniques, la progression des montants investis provient principalement de l'augmentation des dépenses des opérateurs dans le déploiement de la fibre. La hausse des investissements s'accompagne d'un recul contenu du revenu des opérateurs (-1% en 2019) et d'une quasi-stabilisation des prix des services fixes et mobiles résidentiels en France métropolitaine au cours de l'année 2019. Du point de vue des utilisateurs, l'utilisation des réseaux fixes et mobiles suit les tendances observées les années précédentes, indique l'Arcep. Sur l'année 2019 2,3 millions de foyers supplémentaires sont passés à la fibre, pour un total de 7,1 millions. (Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

