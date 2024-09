Emploi américain : pour Lombard Odier, "la confusion persiste"

(AOF) - Le rapport sur l'emploi américain n’est "pas aussi mauvais qu'attendu sans pour autant être bon", affirme Florian Ielpo, responsable de recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers. "La confusion persiste", souligne-t-il : la contraction de 24 000 emplois dans le secteur manufacturier, "soit à peu près l'ampleur de l'écart total dans les chiffres de l'emploi, est un signe inquiétant". Ce rapport sur l'emploi est "un pas de plus dans la direction d'un ralentissement de l'économie américaine", fait-il savoir.

"Le marché de l'emploi est en train de se refroidir, comme l'a indiqué la Fed à Jackson Hole", déclare Florian Ielpo.

"Actuellement, ce refroidissement est plus révélateur d'une activité économique plus lente que prévu que d'un besoin urgent de baisser les taux. Le rapport devrait susciter davantage d'inquiétudes quant aux prévisions de résultats qu'aux ajustements immédiats de la politique monétaire, et c'est probablement ce qui pourrait déstabiliser les marchés. Il n'incite guère les taux à 10 ans à dépasser leurs niveaux les plus bas et devrait contribuer à stabiliser le dollar américain", ajoute t-il.