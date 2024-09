Emploi américain : Oddo BHF s'inquiète pour la consommation des ménages

En conséquence, le taux d'épargne " est tombé sous son niveau pré-Covid ". " A l'avenir, la consommation sera avant tout déterminé par l'évolution des revenus, au premier chef les conditions du marché du travail "à savoir l'emploi et les salaires, alors que le "Livre Beige" publié le 3 septembre par la Fed "décrit une économie au bord de la récession", de sorte qu'"il y a de quoi justifier une réponse forte (non graduelle) de la Fed".

