Empira Group se lance en Suède

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suisse Empira Group va ouvrir un bureau à Stockholm, en Suède, dans les semaines à venir. Elle a recruté Christoffer Andersson, un ancien d’Artisan Partners, pour être managing director et responsable des relations avec les clients nordiques. Il sera chargé de lancer et développer l’activité d’Empira auprès des investisseurs institutionnels en Scandinavie.

Empira propose de l’immobilier coté et de la dette et gère 7 milliards d’euros. Ces derniers mois, la société s’est fortement développée à l’étranger, ouvrant des bureaux en Autriche, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.