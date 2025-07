Emova Group : une solide performance au premier semestre

(AOF) - Emova Group a déclaré au premier semestre de son exercice 2024-2025 un résultat net de 1,09 million d'euros contre une perte nette de 635 000 euros un an plus tôt. L'Ebitda atteint 3,6 millions d'euros sur la période contre 3,034 millions, faisant ressortir une marge à 23,7% contre 20,5%. Le premier réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail sous les marques Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose, Happy et Cœur de Fleurs a vu son chiffre d'affaires progresser de 3% à 15,3 millions d'euros.

Emova Group aborde le second semestre avec confiance, tout en restant vigilant sur plusieurs risques exogènes : la hausse des coûts des matières premières et du transport liée aux tensions géopolitiques, les épisodes de canicule susceptibles d'impacter les ventes estivales...

Dans ce contexte, le groupe anticipe un Ebitda annuel proche de celui de l'exercice précédent.

