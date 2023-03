Emmanuel Combe : «La concurrence, sous certaines conditions, est un ingrédient de la croissance»

Emmanuel Combe, professeur d’économie à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. (© DR)

Emmanuel Combe, professeur d’économie à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à Skema Business School a accordé en entretien au Revenu. Il défend le principe économique de la concurrence, il nous explique pourquoi.

Normalien, docteur en économie et agrégé des facultés de droit et de sciences économiques, Emmanuel Combe est spécialiste des questions de concurrence, de nouveaux modèles économiques, de protectionnisme et de politique industrielle. Ancien vice-président de l’Autorité de la concurrence, il est l’auteur d’un best-seller, Précis d’économie (PUF, 16e édition).

La concurrence est souvent synonyme de désindustrialisation, de chômage… Dans votre ouvrage Chroniques (décalées) d’un économiste (Édition Concurrences), qui a reçu le Prix lycéen du Livre d’économie, vous défendez farouchement ce principe économique. Pourquoi ?

Emmanuel Combe : La concurrence n’est pas une idéologie. C’est juste un outil mais un outil précieux. La concurrence, sous certaines conditions, est un ingrédient de la croissance économique. Au même titre que l’éducation, la recherche-développement et l’État-gendarme (infrastructures, sécurité, santé). On réduit souvent la concurrence à des baisses de prix pour les consommateurs, c’est-à-dire à son rôle sur la demande. C’est aussi et surtout un facteur de gains de productivité, du côté de l’offre : la concurrence pousse les entreprises à donner le meilleur d’elles-mêmes.

La concurrence permet d’avoir des services efficaces à moindre coût. Il suffit de comparer les coûts d’exploitation de la SNCF, en France, à ceux de ses