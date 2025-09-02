Emission obligataire en deux tranches réalisée par Danone
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 07:07
Cette émission se compose d'une tranche de titres à taux variable d'une durée de deux ans d'un montant de 800 MEUR (coupon de l'Euribor 3 mois + 27 points de base) et d'une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d'un montant de 500 MEUR (coupon fixe réajustable de 3,95% avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).
Le produit de cette émission sera destiné aux besoins généraux de Danone, incluant, pour la tranche super subordonnée à durée indéterminée, le refinancement des titres super subordonnés à taux fixe réajustable existants pour un montant total de 500 MEUR, portant une option de remboursement en septembre 2026.
Les titres super subordonnés à durée indéterminée seront intégralement comptabilisés en fonds propres conformément aux normes IFRS et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et Standard & Poor's dans leurs analyses de crédit.
L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Conformément à la politique active de gestion de la liquidité de Danone, elle lui permet de renforcer sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette.
Valeurs associées
|71,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(Actualisé avec Société Générale, eDreams ODIGEO et InPost) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite
-
(AOF) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer