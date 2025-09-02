 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,00
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

Emission obligataire en deux tranches réalisée par Danone
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 07:07

(Zonebourse.com) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d'un montant total de 1,3 milliard d'euros, obligations dont le règlement-livraison est prévu le 8 septembre et qui seront admises à la négociation sur Euronext Paris.

Cette émission se compose d'une tranche de titres à taux variable d'une durée de deux ans d'un montant de 800 MEUR (coupon de l'Euribor 3 mois + 27 points de base) et d'une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d'un montant de 500 MEUR (coupon fixe réajustable de 3,95% avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).

Le produit de cette émission sera destiné aux besoins généraux de Danone, incluant, pour la tranche super subordonnée à durée indéterminée, le refinancement des titres super subordonnés à taux fixe réajustable existants pour un montant total de 500 MEUR, portant une option de remboursement en septembre 2026.

Les titres super subordonnés à durée indéterminée seront intégralement comptabilisés en fonds propres conformément aux normes IFRS et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et Standard & Poor's dans leurs analyses de crédit.

L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Conformément à la politique active de gestion de la liquidité de Danone, elle lui permet de renforcer sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette.

Valeurs associées

DANONE
71,500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 08:16 

    (Actualisé avec Société Générale, eDreams ODIGEO et InPost) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite

  • danone (Crédit: Anieszka Kubilus / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Danone
    information fournie par AOF 02.09.2025 08:16 

    (AOF) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + ... Lire la suite

  • COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank