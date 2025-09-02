Emission obligataire en deux tranches réalisée par Danone information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 07:07









(Zonebourse.com) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d'un montant total de 1,3 milliard d'euros, obligations dont le règlement-livraison est prévu le 8 septembre et qui seront admises à la négociation sur Euronext Paris.



Cette émission se compose d'une tranche de titres à taux variable d'une durée de deux ans d'un montant de 800 MEUR (coupon de l'Euribor 3 mois + 27 points de base) et d'une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée à taux fixe réajustable d'un montant de 500 MEUR (coupon fixe réajustable de 3,95% avec une première option de remboursement fixée au 8 septembre 2032).



Le produit de cette émission sera destiné aux besoins généraux de Danone, incluant, pour la tranche super subordonnée à durée indéterminée, le refinancement des titres super subordonnés à taux fixe réajustable existants pour un montant total de 500 MEUR, portant une option de remboursement en septembre 2026.



Les titres super subordonnés à durée indéterminée seront intégralement comptabilisés en fonds propres conformément aux normes IFRS et assimilés à des fonds propres à hauteur de 50% par Moody's et Standard & Poor's dans leurs analyses de crédit.



L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs. Conformément à la politique active de gestion de la liquidité de Danone, elle lui permet de renforcer sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette.





Valeurs associées DANONE 71,500 EUR Euronext Paris 0,00%