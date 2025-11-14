Emission de 889 250 actions Elis nouvelles pour les salariés
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 15:12
Pour rappel, cette opération permettait aux salariés d'Elis d'investir dans son action à un prix unitaire de 16,86 euros, 5,8% des salariés établis dans 20 pays ayant fait le choix d'y participer soit directement, soit via le FCPE d'Elis.
Les actions créées, qui portent jouissance courante, ont été admises aux négociations sur Euronext Paris le même jour. Le nouveau capital social du groupe de blanchisserie industrielle se trouve désormais divisé en 237 553 695 actions.
Valeurs associées
|24,6400 EUR
|Euronext Paris
|-1,04%
