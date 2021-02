Emission d'un Green Bond ; Signature d'un contrat par la division Oil & Gas (Dolfines)

Alors que l'émission d'un « Green Bond » confirme l'appétit des investisseurs pour les énergies renouvelables, le contrat de conception d'un appareil de forage et d'entretien de puits offshore remporté dans le secteur du pétrole et du gaz est rassurant. Dans son communiqué de presse, Dolfines fait également savoir que le carnet de commandes de la division audit (Factorig) a été en grande partie reconstitué, confirmant notre scénario d'une reprise dans les services pétroliers et gaziers après le creux de 2020.

Green Bond : l'émission a été réalisée en conformité avec l'EU Green Bond Standard. Cette norme repose sur un certain nombre de critères (par exemple, l'alignement du projet sur la taxonomie de l'UE) et vise à rendre les émissions d'obligations vertes plus uniformes, ces dernières jouant un rôle de plus en plus important dans la transition énergétique. Capital Système Investissements est intervenu en tant qu'Arrangeur et Teneur de livre dans le cadre d'un club deal avec des investisseurs professionnels.

Pétrole et gaz : nouvelles rassurantes après un S1 2020 dramatique. Les services pétroliers et gaziers de Dolfines ont remporté un contrat de design d'un appareil de forage et d'entretien de puits offshore. Il s'agit d'une bonne nouvelle car, traditionnellement, les contrats d'ingénierie sont plus importants que dans la maintenance. En matière d'audit et d'inspection, Factorig semble bien placé pour redémarrer ses activités en 2021. La semaine dernière, l'EIA a indiqué que les stocks commerciaux de brut américain avaient diminué d'un million de barils par rapport à la semaine précédente, poursuivant une lente normalisation. Ils sont désormais supérieurs d'environ 4% à leur moyenne quinquennale (contre de 9% il y a un mois). Selon nous, la fourchette au sein de laquelle le prix du pétrole évolue (entre 55 à 60 dollars le baril) devrait inciter les opérateurs à augmenter leur production, ce qui soutiendra les activités de forage.