Emerson: l'UE autorise l'acquisition de National Instrument

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de National Instrument par Emerson Electric, deux entreprises américaines.



National Instrument est un fabricant international de matériel modulaire et de systèmes logiciels pour les applications de test et de mesure électroniques. Emerson se consacre principalement au développement et à la fourniture de produits technologiques et d'ingénierie.



La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu de l'absence de chevauchements et de liens verticaux entre les activités des entreprises dans l'Espace économique européen.





