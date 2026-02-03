Emerson Electric revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices grâce à la demande d'automatisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emerson Electric EMR.N a publié mardi un bénéfice en hausse au premier trimestre et a relevé le bas de sa prévision de bénéfice ajusté par action pour 2026, aidé par une forte demande d'équipements d'automatisation industrielle.

La demande pour les technologies d'automatisation de l'entreprise est restée solide au cours de la période, grâce à son segment des logiciels et des systèmes et à de fortes ventes en Amérique du Nord, en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique.

Les ventes de logiciels et de systèmes ont augmenté de 5 % pour atteindre1,45 milliard de dollars au cours du premier trimestre clos le 31 décembre 2025.

Hors éléments, Emerson a déclaré un bénéfice trimestriel par action de1,46 $, contre1,38 $ l'année précédente.

Le chiffre d'affaires net du premier trimestre s'est élevé à4,35 milliards de dollars, en hausse d'environ 4 % par rapport à l'année précédente et conforme aux attentes de Wall Street, selon les données compilées par LSEG.

Louis, dans le Missouri, prévoit désormais un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 6,40 et 6,55 dollars par action, contre 6,35 à 6,55 dollars attendus précédemment.