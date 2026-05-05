Emerson Electric n'atteint pas ses prévisions de chiffre d'affaires et met en garde contre l'impact de la situation au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emerson Electric EMR.N n'a pas répondu mardi aux attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre; l'entreprise spécialisée dans les technologies d'automatisation a indiqué que le conflit au Moyen-Orient avait pesé sur ses ventes au cours de cette période.

L'action de la société a reculé d'environ 2 % dans les échanges après la clôture.

* Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 mars a augmenté de 3 % pour atteindre 4,56 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 4,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le directeur général Lal Karsanbhai a déclaré: « Bien que les ventes aient été affectées par le conflit au Moyen-Orient, les marges ont dépassé les attentes et nous avons enregistré un solide bénéfice par action ajusté. »

* Emerson prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année compris entre 6,45 et 6,55 dollars par action, dont la valeur médiane correspond aux estimations de Wall Street, qui s'élèvent à 6,50 dollars.

* La société basée à Saint-Louis, dans le Missouri, a annoncé un bénéfice trimestriel ajusté de 1,54 dollar par action, contre 1,48 dollar par action il y a un an.

* Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice par action de 1,53 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier américain est passé de 47,9 en décembre à 52,7 en mars, selon les données de l'Institute for Supply Management, signalant une reprise de l'activité industrielle qui pourrait soutenir la demande de produits industriels.

* Plus tôt mardi, son concurrent Rockwell Automation ROK.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels après avoir publié des résultats meilleurs que prévu pour le deuxième trimestre, grâce à une demande accrue pour ses systèmes d'automatisation industrielle et ses logiciels de contrôle robotique.