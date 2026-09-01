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Emergent en hausse grâce à une commande de vaccins contre l'anthrax d'une valeur de 24 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 14:17
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Emergent BioSolutions EBS.N progressent de 3,8 % à 6,33 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a reçu une commande d’une valeur d’environ 24 millions de dollars de la part de l’Autorité américaine de recherche et de développement biomédicaux avancés (BARDA) pour la fourniture de son vaccin Cyfendus destiné à la préparation à l’anthrax

** Cyfendus, approuvé en 2023, est un vaccin à deux doses utilisé en association avec des antibiotiques chez les adultes après une exposition suspectée ou confirmée au charbon, une infection bactérienne potentiellement mortelle

** Cette commande fait suite à une autre, d’une valeur maximale de 21,5 millions de dollars, passée plus tôt cette année pour la fourniture du vaccin BioThrax de la société contre l’anthrax

** À la clôture d'hier, le titre EBS affichait une baisse de 50,7 % depuis le début de l'année

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