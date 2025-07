Emergence sélectionne un fonds de Roce Capital pour son compartiment Europe

Emergence, le fonds de place des investisseurs institutionnels, doit annoncer ce matin 1er juillet, avoir sélectionné le fonds Roce Fund pour l’abonder d’un ticket de 30 millions d’euros. Il s’agit du sixième et dernier investissement de son compartiment en actions Emergence Europe.

Le véhicule, investi sur les actions essentiellement mid-cap de la zone euro, est géré par Roce Capital, une société de gestion fondée en 2020, et détenue par ses associés fondateurs, Michael Niedzielski et Matthieu Bordeaux-Groult. Depuis son lancement en pleine période de Covid, le fonds affiche une collecte nette positive chaque année, selon ses fondateurs. Avec l’abondement d’Emergence, ses encours atteignent 160 millions fin mai. « Nous espérons pouvoir porter les encours du fonds vers 250 millions d’euros d’ici à la fin de l’année », dévoile à L’Agefi Matthieu Bordeaux-Groult, président de Roce Capital. Autre ambition : celle de sortir un nouveau fonds à la rentrée de septembre.

Le terme «Roce» se veut le reflet de leur philosophie de gestion basée sur deux piliers, dont le premier est celui du R etour sur C apitaux E mployés. Autrement dit, une gestion qui se concentre davantage sur la rentabilité présente et à venir d’une entreprise que sur les perspectives de croissance. Le deuxième pilier s’appuie sur les estimations de valorisation de la société, en achetant celles qui semblent sous-valorisées. Le portefeuille compte une cinquantaine de lignes, les dix principales représentant environ 30?% de l’actif.

Emergence et Roce Capital se connaissent bien, mais Emergence n’est pas le seul soutien de Roce Capital. Ainsi, 2i Sélection, qui se présente aussi comme un fonds de place mais plus petit, est entré très tôt dans le fonds. « ?Nous avons établi un premier contact avec New Alpha dès 2019, avant même le lancement de Roce Fund, et ils nous ont suivis de près depuis lors. 2i Sélection fait également partie de nos investisseurs de long terme, avec plusieurs réinvestissements au cours des trois dernières années? », indique Michael Niedzielski, co-fondateur de Roce Capital et gérant de Roce Fund.

Quant à Emergence, voilà une bonne occasion de montrer que la Sicav de place se veut toujours proche des jeunes sociétés de gestion entrepreneuriales, après avoir investi dans des fonds plus anciens et annoncé il y a quelques mois que le fait que la société de gestion soit détenue majoritairement par un entrepreneur n'était plus un élément indispensable à son soutien. « Cet investissement dans Roce Capital, c’est aussi une façon de montrer que le récent élargissement de notre politique d’investissement nous permet toujours de soutenir les entrepreneurs de la gestion » , précise Bertrand du Guerny, président d’Emergence. Un nouveau compartiment de la Sicav pourrait être lancé d’ici à la fin de l’année.

Réjane Reibaud