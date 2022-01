Emergence publie ses exigences ESG envers les sociétés de gestion qu'il finance

(NEWSManagers.com) - Face au raz de marée de la gestion sous critères ESG (environnement, sociale et gouvernance), le fonds de place Emergence vient de publier sa politique en la matière. Ses 14 investisseurs institutionnels (qui comprennent notamment Maif, CDC, Macif, EDF, etc ) éditent donc un guide destiné à toutes les sociétés de gestion qui souhaitent voir leurs fonds incubés par cette Sicav de place. Cette politique commune à ces investisseurs concerne essentiellement le compartiment en actions européennes Emergence Europe et " précise les différents critères extra-financiers sur lesquels les sociétés de gestion entrepreneuriales intéressées par la démarche du fonds de place sont incitées à s'engager" , explique Emergence.

L'approche de cette politique ESG s'organise autour de trois volets. Le premier concerne la politique d'exclusion. Celle-ci s'appuie en partie sur les normes imposées par différentes conventions internationales et les recommandations du Pacte Mondial des Nation-Unies (United nations Global Compact - UNGC). Elle concerne les entreprises en violation des droits fondamentaux ou qui sont impliquées dans les armes controversées. Sous contraintes de seuils, l'exclusion vise aussi l'industrie du tabac et la filière du charbon thermique.

Sortie du charbon thermique d'ici 2030

Le deuxième volet concerne la stratégie climat, l'idée étant une sortie totale d'ici 2030 des investissements dans les entreprises ayant une activité directe liée au charbon thermique. Elle passe aussi par une exclusion progressive des entreprises impliquées dans l'extraction du pétrole et du gaz non conventionnels et conventionnels, selon des conditions " déterminées par les sociétés de gestion accélérées" . Ces dernières sont également incitées à adopter une politique d'engagement active auprès des entreprises détenues dans leurs portefeuilles afin de les sensibiliser à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

Conscient que les sociétés de gestion concernées sont avant tout entrepreneuriales et disposent de peu de moyens par rapport aux grandes filiales de banques ou d'assureurs, les sociétés de gestion accélérées auront 12 mois pour formaliser leur stratégie climat sur les fonds accélérés à partir de la signature du contrat d'accélération. Concernant la politique de sortie des énergies fossiles, elles auront un délai maximal de 24 mois pour la définir sachant qu'elle doit intégrer une sortie du pétrole et du gaz non conventionnels et arrêter le financement de nouveaux projets d'extraction de pétrole et de gaz naturel. Aucune date butoir n'est toutefois définie pour ces sorties.

Enfin, troisième volet, une intégration des facteurs ESG, tant au niveau de la démarche de responsabilité sociale des entreprises (RSE) déployée par les sociétés de gestion que de leur politique d'investissement responsable sur leurs fonds accélérés. Les objectifs se veulent tangibles et passent par exemple par la signature sous 12 mois des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), l'amélioration de la mixité des effectifs, notamment au sein de l'équipe de gestion ou encore le partage de la valeur entre les salariés. Pour l'environnement, la stratégie climat devra être complétée par une réflexion sur la biodiversité, progressivement intégrée aux stratégies de gestion.

La Politique ESG d'Emergence est disponible sur son site :

https://www.emergence-incubation.com/uploads/ESG/Politique_ESG_EMERGENCE.pdf