Emeis trouve un accord de principe de refinancement
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 09:00

Emeis indique avoir arrêté, avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, les termes d'un accord de principe portant sur le refinancement de la dette bancaire d'emeis SA et ses filiales Niort 94 et Niort 95.

Le refinancement sera réalisé au moyen de nouveaux financements d'au moins 3,15 milliards d'euros en tout, qui permettront le remboursement anticipé d'anciens crédits dont l'encours résiduel à fin octobre 2025 s'élevait à environ 2,9 MdsEUR.

Sous réserve de sa finalisation, l'accord augmentera la maturité moyenne de la dette de 2,5 années, la portant maintenant à près de 5 ans, et permettra au groupe d'EHPAD de sortir par anticipation de son plan de sauvegarde accélérée.

Emeis poursuit par ailleurs l'exécution de cessions, certaines opérations faisant l'objet de négociations très avancées, en Suisse notamment, où il pourrait encaisser des produits de cession supplémentaires entre fin 2025 et le premier trimestre 2026.

EMEIS
EMEIS
13,9700 EUR Euronext Paris +8,80%
