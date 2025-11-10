Emeis trouve un accord de principe de refinancement
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 09:00
Le refinancement sera réalisé au moyen de nouveaux financements d'au moins 3,15 milliards d'euros en tout, qui permettront le remboursement anticipé d'anciens crédits dont l'encours résiduel à fin octobre 2025 s'élevait à environ 2,9 MdsEUR.
Sous réserve de sa finalisation, l'accord augmentera la maturité moyenne de la dette de 2,5 années, la portant maintenant à près de 5 ans, et permettra au groupe d'EHPAD de sortir par anticipation de son plan de sauvegarde accélérée.
Emeis poursuit par ailleurs l'exécution de cessions, certaines opérations faisant l'objet de négociations très avancées, en Suisse notamment, où il pourrait encaisser des produits de cession supplémentaires entre fin 2025 et le premier trimestre 2026.
Valeurs associées
|13,9700 EUR
|Euronext Paris
|+8,80%
A lire aussi
-
La cour d'appel de Paris a commencé lundi matin l'examen de la demande de mise en liberté de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis 20 jours à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne ... Lire la suite
-
En 2024, la signature des ruptures conventionnelles a bondi de 17%. Un coût total de 9,4 milliards d'euros pour l'Assurance chômage. Un rapport de l'Unédic, dévoilé par l e Parisien dimanche et consulté par l' AFP , rendu en octobre trace un panorama de ce dispositif ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, avec le regain d'optimisme quant à la possibilité d'une fin imminente de la fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis ("shutdown"). À Paris, le CAC 40 gagne 1,06% à 8.034,63 ... Lire la suite
-
La directrice générale de la DGSI (Direction générale de la sécurité intérieure), Céline Berthon, a affirmé lundi sur RTL que Salah Abdeslam "n'était pas mis en cause dans un projet d'attentat". Salah Abdeslam est une "figure très symbolique (...) c'est le seul ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer