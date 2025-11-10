Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire

Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, portant sur le refinancement de sa dette bancaire et celle de ses filiales Niort 94 et Niort 95.

Le refinancement sera réalisé au moyen de nouveaux financements d’un montant cumulé d’au moins 3,15 milliards d’euros, selon un communiqué du groupe français d'Ehpad.

Il augmentera la maturité moyenne de la dette de 2,5 années, à près de cinq ans, et permettra à l'ex-Orpea de sortir plus tôt que prévu de son plan de sauvegarde accélérée, précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)