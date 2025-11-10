France-Macron va recevoir Abbas mardi à l'Elysée

Le président français Emmanuel Macron rencontre le président palestinien Mahmoud Abbas
Le président Emmanuel Macron va recevoir mardi le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans le cadre d'une visite officielle, annonce lundi l'Elysée.
La France a reconnu en septembre l'Etat de Palestine, lors de l'Assemblée générale de l'Onu, estimant qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour la paix à long terme avec Israël.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer