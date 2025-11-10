 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Macron va recevoir Abbas mardi à l'Elysée
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 09:58

Le président français Emmanuel Macron rencontre le président palestinien Mahmoud Abbas

Le président français Emmanuel Macron rencontre le président palestinien Mahmoud Abbas

Le président Emmanuel Macron va recevoir mardi le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dans le cadre d'une visite officielle, annonce lundi l'Elysée.

La France a reconnu en septembre l'Etat de Palestine, lors de l'Assemblée générale de l'Onu, estimant qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour la paix à long terme avec Israël.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:25

    Le locataire au bail précaire de l'élysée va nous annoncer qu'il veut prendre 250 000 palestiniens en France?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Mise en liberté requise pour Sarkozy, fixé sur son sort à 13H30
    information fournie par AFP 10.11.2025 11:01 

    Le parquet général a demandé lundi à la cour d'appel de Paris de remettre en liberté l'ex-président Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis vingt jours à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle. ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Ouverture du procès d'un Saoudien jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 10:53 

    Près de onze mois après l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg, le procès de l'auteur présumé, un médecin saoudien islamophobe, s'est ouvert lundi dans cette ville de l'est de l'Allemagne. Pendant plus de quatre mois d'audience, la justice ... Lire la suite

  • TIKEHAU CAPITAL : Baissier mais survendu
    TIKEHAU CAPITAL : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 10.11.2025 10:53 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • L'ancien président français Nicolas Sarkozy
    France-Le parquet requiert la mise en liberté de Nicolas Sarkozy
    information fournie par Reuters 10.11.2025 10:50 

    par Juliette Jabkhiro Le parquet a requis lundi la remise en liberté de Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis environ trois semaines après sa condamnation dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. La Cour d'appel de Paris, qui ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank