 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 043,05
+1,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 08:14

(Actualisé tout du long avec détails, citation)

Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que prévu de son plan de sauvegarde accélérée, au moyen notamment de nouveaux financements pour un montant total cumulé de 3,15 milliards d'euros.

L'accord porte sur le refinancement de la dette bancaire du groupe français d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et celle de ses filiales Niort 94 et Niort 95, sous réserve de l’obtention de l’ensemble des accords des comités de crédit des institutions concernées.

Le refinancement augmentera la maturité moyenne de la dette de 2,5 années, à près de cinq ans, mettant Emeis "en situation de refinancer par anticipation les dettes résiduelles provenant des prêts octroyés historiquement dans le cadre du protocole de conciliation de 2022 et du plan de sauvegarde de 2023", selon le directeur général Laurent Guillot dans un communiqué.

Il sera réalisé au moyen de nouveaux financements d’un montant cumulé d’au moins 3,15 milliards d’euros et sera réparti en trois tranches, précise le communiqué.

DIVIDENDE ENVISAGÉ

Dans le cadre de l'accord, le groupe s'engagera à respecter un covenant de levier de 12,0x à fin 2026, 9,5x à fin 2027, 8,0x à fin 2028 et 6,5x à compter de fin 2029, et à limiter ses investissements au-delà de montants de l’ordre de 375 millions d’euros par an en moyenne, dont un maximum de 130 millions pour le développement.

Emeis a également déclaré pouvoir envisager la distribution de dividendes lorsque le ratio de levier sera inférieur à 7,5x, dans la limite de 40% du résultat net consolidé.

Le gestionnaire d'Ehpad a enfin annoncé poursuivre l’exécution de cessions, dont certaines, notamment en Suisse, sont "très avancées", ajoutant qu'il pourrait encaisser des produits supplémentaires entre fin 2025 et le premier trimestre 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EMEIS
13,9700 EUR Euronext Paris +8,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BAINS MER MONACO : La tendance baissière peut reprendre
    BAINS MER MONACO : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 10.11.2025 09:43 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    La justice examine la demande de mise en liberté de Sarkozy
    information fournie par AFP 10.11.2025 09:41 

    La cour d'appel de Paris a commencé lundi matin l'examen de la demande de mise en liberté de l'ex-président français, Nicolas Sarkozy, incarcéré depuis 20 jours à la prison de la Santé à Paris après sa condamnation dans l'affaire du financement libyen de sa campagne ... Lire la suite

  • Selon un rapport de l'Unédic rendu en octobre dernier, 515.000 ruptures conventionnelles individuelles ont ainsi été signées en France en 2024. ( AFP / EMMA DA SILVA )
    Ruptures conventionnelles : l'Unédic cherche à réduire leur coût
    information fournie par Boursorama avec Media Services 10.11.2025 09:35 

    En 2024, la signature des ruptures conventionnelles a bondi de 17%. Un coût total de 9,4 milliards d'euros pour l'Assurance chômage. Un rapport de l'Unédic, dévoilé par l e Parisien dimanche et consulté par l' AFP , rendu en octobre trace un panorama de ce dispositif ... Lire la suite

  • La bourse Euronext
    L'Europe ouvre en hausse, espoirs sur une fin prochaine du "shutdown" américain
    information fournie par Reuters 10.11.2025 09:16 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, avec le regain d'optimisme quant à la possibilité d'une fin imminente de la fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis ("shutdown"). À Paris, le CAC 40 gagne 1,06% à 8.034,63 ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank