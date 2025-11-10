Emeis signe un accord en vue de refinancer sa dette bancaire

(Actualisé tout du long avec détails, citation)

Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi avoir arrêté les termes d’un accord de principe avec ses principaux partenaires bancaires et des investisseurs financiers, qui pourrait permettre à l'ex-Orpea de sortir plus tôt de que prévu de son plan de sauvegarde accélérée, au moyen notamment de nouveaux financements pour un montant total cumulé de 3,15 milliards d'euros.

L'accord porte sur le refinancement de la dette bancaire du groupe français d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et celle de ses filiales Niort 94 et Niort 95, sous réserve de l’obtention de l’ensemble des accords des comités de crédit des institutions concernées.

Le refinancement augmentera la maturité moyenne de la dette de 2,5 années, à près de cinq ans, mettant Emeis "en situation de refinancer par anticipation les dettes résiduelles provenant des prêts octroyés historiquement dans le cadre du protocole de conciliation de 2022 et du plan de sauvegarde de 2023", selon le directeur général Laurent Guillot dans un communiqué.

Il sera réalisé au moyen de nouveaux financements d’un montant cumulé d’au moins 3,15 milliards d’euros et sera réparti en trois tranches, précise le communiqué.

DIVIDENDE ENVISAGÉ

Dans le cadre de l'accord, le groupe s'engagera à respecter un covenant de levier de 12,0x à fin 2026, 9,5x à fin 2027, 8,0x à fin 2028 et 6,5x à compter de fin 2029, et à limiter ses investissements au-delà de montants de l’ordre de 375 millions d’euros par an en moyenne, dont un maximum de 130 millions pour le développement.

Emeis a également déclaré pouvoir envisager la distribution de dividendes lorsque le ratio de levier sera inférieur à 7,5x, dans la limite de 40% du résultat net consolidé.

Le gestionnaire d'Ehpad a enfin annoncé poursuivre l’exécution de cessions, dont certaines, notamment en Suisse, sont "très avancées", ajoutant qu'il pourrait encaisser des produits supplémentaires entre fin 2025 et le premier trimestre 2026.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)