emeis - Résultats annuels 2024 : Une trajectoire de reprise confirmée

- Amélioration des fondamentaux RSE : un levier de croissance des taux d’occupation et du chiffre d’affaires



- Point d’inflexion opérationnel en cours d’année : redressement opérationnel engagé et guidance dépassée



- Objectifs 2025 confirmés : une dynamique de reprise au second semestre 2024 qui oriente favorablement 2025



- Endettement net qui se stabilise et valeur patrimoniale proche d’un bas de cycle immobilier



- Confirmation de l’ambition de cession d’1,5Md€ d’actifs immobiliers et opérationnels entre mi-2022 et fin 2025