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EMEIS : Résultats 2025 : des objectifs 2025 dépassés
information fournie par Boursorama CP 08/04/2026 à 07:15

Amélioration de l’ensemble des indicateurs financiers et opérationnels…
… ainsi que des indicateurs de qualité et de satisfaction
Une tendance favorable qui va se poursuivre dans les années qui viennent …
… avec une structure financière maintenant durablement renforcée
Objectifs pour 2026 et à moyen terme confirmés

Laurent Guillot, Directeur Général : "Nos réalisations opérationnelles et stratégiques en 2025 montrent que nous sommes au rendez-vous et même en avance de nos engagements. Nos objectifs de cessions ont été dépassés, notre dette a été refinancée et nous avons finalisé la création de la foncière Isemia. En parallèle nos performances opérationnelles ont confirmé la forte tendance de reprise observée depuis maintenant près de 2 années. Une tendance soutenue par la progression du Groupe sur l’ensemble des indicateurs de qualité et de satisfaction, qui va se poursuivre dans les années qui viennent, et particulièrement en France. L’ensemble de ces réalisations nous ont permis de sortir du plan de sauvegarde accéléré dans un délai record , un symbole fort de la normalisation de notre Groupe, et conforte nos perspectives à court et moyen terme. Cette performance s’est appuyée rappelons le, sur une relation de confiance avec nos résidents, nos patients et leurs proches, désormais restaurée grâce à l’engagement sans faille des équipes dans nos établissements..."

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