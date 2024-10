Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: réduction de la perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - emeis publie un résultat net part du groupe de -257 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2024, contre -371 millions un an auparavant, et un EBITDAR stable (+0,8%) à 339 millions, soit une marge en repli d'un point à 12,2%.



A 2,77 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de prise en charge de la dépendance a augmenté de 9,2% (+8,9% en organique), dont des progressions de 11,6% pour les maisons de retraites et de 5,1% pour les cliniques.



'Cette performance est portée par l'amélioration du taux d'occupation moyen de +2,6 points et par un effet prix de +5,5% qui progresse sur tous nos métiers et sur toutes les zones géographiques', explique son directeur général Laurent Guillot.



emeis confirme anticiper un EBITDAR 2024 en hausse de 0 à +5%, soit entre 700 et 730 millions d'euros, et ambitionne désormais d'accélérer ses cessions d'actifs immobiliers et opérationnels pour atteindre 1,5 milliard d'euros entre mi-2022 et fin 2025.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 5,70 EUR Euronext Paris 0,00%