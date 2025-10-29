emeis rassure après l'avertissement de Clariane

(AOF) - emeis (+9,53% à 15,74 euros) est solidement installé en tête de l'indice SBF 120, la publication de revenus trimestriels en ligne s'accompagnant de la réaffirmation des objectifs pour 2025 et à moyen terme. AlphaValue s'attendait à ce que cette publication soit "bien accueillie par le marché, en particulier après la révision à la baisse des prévisions de l'un de ses principaux concurrents directs hier, qui a invoqué la préparation à des changements réglementaires". Clariane a été lourdement sanctionné hier.

Amélioration du taux d'occupation

Au troisième trimestre, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a affiché une croissance organique du chiffre d'affaires de 7% à 1,48 milliard d'euros. Le taux d'occupation moyenne, un indicateur très suivi, a augmenté de 1,8 point à 88%, dont 88% en amélioration de 2 points pour les maisons de retraite et 88,4 points, en hausse de 1,5 point pour les cliniques.

Sur les 9 premiers mois de l'année, emeis a précisé avoir bénéficié d'un effet prix favorable (+3,8%) et d'une progression du taux d'occupation de 1,8 point à 87,3%. Invest Securities souligne également "la montée en puissance des nouvelles ouvertures, notamment aux Pays-Bas et en Espagne". AlphaValue relève que le taux d'occupation "reste inférieur aux niveaux normatifs".

En France, la croissance organique du chiffre d'affaires sur les maisons de retraite au troisième trimestre s'est élevée à 4,4% (à 289 millions d'euros), principalement le reflet d'un effet prix favorable et d'une progression du taux d'occupation de près de 1,8 point. A titre de comparaison, la croissance organique du chiffre d'affaires des maisons de retraite en France s'élevait à 3,2% à fin juin 2025. " Cette progression illustre la poursuite du redressement opérationnel de l'activité en France, entamé mi-2024, " souligne la société.

En outre, le taux d'occupation moyen du groupe a progressé de près de 1,8 point sur un an, à 88% au troisième trimestre 2025 et 87,3% en moyenne depuis le début de l'année. " Cette progression marque la poursuite du redressement continu depuis maintenant 2 ans. Pour mémoire le taux d'occupation moyen du groupe s'élevait à 82,7% au premier semestre 2023 et 85,3% au premier semestre 2024, " explique emeis.

Nouvelles cessions en vue

A l'occasion de cette publication, l'ex-Orpea a indiqué que les objectifs de cessions ont été dépassés et que d'autres opérations sont en vue. 2,1 milliards d'euros de cessions ont été réalisées depuis mi-2022 ou sécurisées à date, dont 349 millions d'euros finalisés depuis début 2025 et 1,1 milliard encore à encaisser, notamment via un partenariat immobilier signé en septembre. "Certaines nouvelles opérations font l'objet de discussions très avancées à date," a souligné la société.

Ces chiffres d'activité rassurants s'accompagnent de la confirmation des objectifs 2025 et à moyen terme. L'Ebitdar (Ebitda avant loyers) 2025 devrait augmenter entre 15 et 18% à périmètre constant par rapport à 2024. Son taux de croissance annuel moyen est toujours attendu entre 12 et 16% entre 2024 et 2028. Sur la période, le chiffre d'affaires à périmètre constant devrait afficher une progression annuelle moyenne entre 4% et 5%.