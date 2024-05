Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: progression de 11% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de prise en charge de la dépendance emeis (ex Orpea) affiche un chiffre d'affaires au titre du premier trimestre 2024 de 1,37 milliard d'euros, en progression de 11,3%, dont une croissance organique de 9,6%.



Cette croissance organique résulte de l'augmentation du taux d'occupation moyen de 2,1 points à 85,1%, d'un effet revalorisations tarifaires soutenu et de l'impact positif de la contribution des ouvertures d'établissements réalisées.



Son chiffre d'affaires a connu des croissances de 6,3% en France, où son taux d'occupation moyen est resté stable à 85,9%, et de 15,5% à l'international, où son taux d'occupation moyen s'est amélioré de 3,5 points à 84,6%.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) Euronext Paris +0.61%