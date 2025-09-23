Emeis poursuit son désendettement en créant une foncière de gestion immobilière

Emeis EMEIS.PA a annoncé mardi la création d’une foncière dédiée à la gestion de ses actifs immobiliers de santé en Europe, en partenariat avec les fonds d’investissement Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate, qui investiront 761 millions d'euros dans le projet.

"Cette nouvelle étape nous permettra à la fois de dépasser notre ambition en matière de cessions et de réduire notre endettement net", a déclaré dans un communiqué Laurent Guillot, administrateur et directeur général du groupe français d'Ehpad.

L'opération amène le total des cessions totales ou partielles effectuées par Emeis à près de 1,9 milliard d'euros, dépassant son objectif de 1,5 milliard d'euros de cessions entre mi 2022 et fin 2025, fixé dans le cadre de son plan de redressement.

L'ex-Orpea précise dans le communiqué que ce partenariat est envisagé pour une durée de cinq ans et pourrait être prolongé de deux années supplémentaires. Il pourra être également écourté sur décision d’Emeis.

