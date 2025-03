emeis: partenariat avec NLV aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 18:32









(CercleFinance.com) - emeis annonce la signature d'un partenariat avec le gestionnaire d'actifs immobiliers NLV visant à soutenir l'expansion du groupe emeis aux Pays-Bas et marquant le premier investissement de NLV dans l'immobilier de santé.



Cet accord représente une étape importante pour les deux partenaires aux Pays-Bas, qui vise à développer 25 nouveaux établissements de soins résidentiels au cours des quatre prochaines années.



L'investissement consiste en un accord de ' sales & lease back ' en vertu duquel NLV achètera le pipeline de nouvelles constructions à la filiale néerlandaise du groupe emeis, qui louera ensuite les actifs en tant qu'exploitant.



L'accord initial porte sur 25 nouveaux projets qui devraient être achevés dans les quatre années qui viennent, avec la possibilité d'une extension à de nouveaux projets, en utilisant le principe de vente à terme ('forward sales').







