Emeis, Lhyfe, LVMH, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Barbara Bui

Barbara Bui a dévoilé des comptes semestriels mitigés, dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires de la Maison de luxe s'est apprécié de 13,27%, à 6,624 millions d'euros. Parallèlement, le taux de marge brute s'est amélioré de 0,7 point, à 72,6%. Enfin, la perte nette part du groupe s'est sensiblement creusée en passant de 548 000 euros, à 1,298 million d'euros

Delta Plus Group

Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Baspa, spécialiste des masques respiratoires réutilisables au Chili. L'acquisition de Baspa (Air) s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme du groupe et de consolidation de sa part de marché en Amérique du Sud. Elle poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier est de renforcer sa position et ses compétences en protection respiratoire, en particulier sur le segment réutilisable (offre de produits et de services, R&D, connaissance des besoins utilisateurs, capacités de production).

Eiffage

Eiffage, via Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal) a signé avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, un contrat de développement et de construction. Ce dernier concerne trois sous-stations électriques en courant alternatif pour les raccordements des parcs éoliens en mer Bretagne Sud, Narbonnaise Sud-Hérault et Golfe de Fos, ainsi que leurs futures extensions. Le montant global du marché est de plus de 1,5 milliard d'euros.

Emeis

Au premier semestre 2025, les marges opérationnelles d'Emeis sont en croissance soutenue, sous l'effet de la poursuite de la croissance organique du chiffre d'affaires et de la maitrise des charges opérationnelles. Les marges d'Ebitdar progressent d'ailleurs sur l'ensemble des zones géographiques avec une contribution marquée de la France et de l'Europe du Nord. L'Ebitdar du groupe s'inscrit en hausse de 18,5% et l'Ebitda en hausse de 72% par rapport au premier semestre 2024.

Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, deux filiales du groupe Angevin, entreprise familiale spécialisée dans le gros œuvre dans l'ouest de la France. Le groupe Angevin formalise ce partenariat stratégique, intégrant désormais les ciments 0% clinker sur un nombre plus large de chantiers. Du fait de l'étendue des activités du Groupe Angevin, cet accord, qui comprend des engagements de volumes pluriannuels, s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification d'Hoffmann Green.

Lhyfe

Le chiffre d'affaires de Lhyfe s'élève à 4,6 millions d'euros au premier semestre 2025, soit presque le triple par rapport au premier semestre 2024. Cette forte performance reflète principalement le développement du volume d'activité, l'élargissement du portefeuille de clients ainsi que la contribution progressive des volumes produits sur les sites de Buléon (Bretagne) et de Bessières (Occitanie). Lhyfe a accéléré ses livraisons en France, en Suède et en Allemagne, avec plus de 60 livraisons par mois, auprès de clients de la mobilité et de l'industrie.

LVMH

Fendi annonce, qu'à compter du 1er octobre, Silvia Venturini Fendi est nommée présidente d'honneur de la Maison romaine, parachevant ainsi une carrière créative, marquée notamment par la direction des collections femme à l'occasion de l'année du centenaire de la marque. Dans son nouveau rôle, Silvia s'attachera au soutien de l'héritage de Fendi, tout en continuant à préserver la marque partout dans le monde et à promouvoir la riche histoire de la Maison, son savoir-faire, ainsi que l'univers de Fendi Casa.

Pierre & Vacances

Pierre et Vacances a confirmé viser un Ebitda ajusté de plus de 180 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025. Le groupe a indiqué afficher un bilan positif sur la saison estivale dans un contexte en demi-teinte pour l'ensemble du secteur. En outre, grâce au succès de son plan stratégique, de performances robustes et d'une situation financière assainie, le groupe se fixe un objectif d'un Ebitda ajusté de 270 millions d'euros à l'horizon 2030.

Vinci

Dans le cadre d’un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, HEB Construction, filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande, s’est vu attribuer par l’agence nationale NZ Transport Agency Waka Kotahi la réalisation d’un tronçon de 12 kilomètres d’une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1). Les travaux, d'une valeur d'environ 120 millions d'euros (237 millions de dollars néo-zélandais) en quote-part Vinci, débuteront au dernier trimestre 2025 et se termineront fin 2029.

Waga Energy

Au premier semestre 2025, Waga Energy a enregistré un chiffre d’affaires de 27,4 millions d'euros, porté par la forte hausse des revenus issus de la production de biométhane (+39%), et une progression du chiffre d’affaires total de 7 % liée au recul attendu des revenus générés par la vente d’équipements (EPC) après la mise en service du projet Hartland au Canada. L’Ebitda s’établit à -0,2 millions d'euro (+2,3 M€ sur un an), grâce à l’augmentation des revenus de la production de biométhane générant une augmentation de l’Ebitda des projets.