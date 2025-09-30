 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 833,43
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Emeis, Lhyfe, LVMH, Vinci... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 30/09/2025 à 09:01

(AOF) - Barbara Bui

Barbara Bui a dévoilé des comptes semestriels mitigés, dans un contexte économique et géopolitique toujours incertain. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires de la Maison de luxe s'est apprécié de 13,27%, à 6,624 millions d'euros. Parallèlement, le taux de marge brute s'est amélioré de 0,7 point, à 72,6%. Enfin, la perte nette part du groupe s'est sensiblement creusée en passant de 548 000 euros, à 1,298 million d'euros

Delta Plus Group

Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Baspa, spécialiste des masques respiratoires réutilisables au Chili. L'acquisition de Baspa (Air) s'inscrit dans la stratégie de montée en gamme du groupe et de consolidation de sa part de marché en Amérique du Sud. Elle poursuit deux objectifs complémentaires. Le premier est de renforcer sa position et ses compétences en protection respiratoire, en particulier sur le segment réutilisable (offre de produits et de services, R&D, connaissance des besoins utilisateurs, capacités de production).

Eiffage

Eiffage, via Smulders (filiale belge d'Eiffage Métal) a signé avec RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, un contrat de développement et de construction. Ce dernier concerne trois sous-stations électriques en courant alternatif pour les raccordements des parcs éoliens en mer Bretagne Sud, Narbonnaise Sud-Hérault et Golfe de Fos, ainsi que leurs futures extensions. Le montant global du marché est de plus de 1,5 milliard d'euros.

Emeis

Au premier semestre 2025, les marges opérationnelles d'Emeis sont en croissance soutenue, sous l'effet de la poursuite de la croissance organique du chiffre d'affaires et de la maitrise des charges opérationnelles. Les marges d'Ebitdar progressent d'ailleurs sur l'ensemble des zones géographiques avec une contribution marquée de la France et de l'Europe du Nord. L'Ebitdar du groupe s'inscrit en hausse de 18,5% et l'Ebitda en hausse de 72% par rapport au premier semestre 2024.

Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Donada et MRC Constructions, deux filiales du groupe Angevin, entreprise familiale spécialisée dans le gros œuvre dans l'ouest de la France. Le groupe Angevin formalise ce partenariat stratégique, intégrant désormais les ciments 0% clinker sur un nombre plus large de chantiers. Du fait de l'étendue des activités du Groupe Angevin, cet accord, qui comprend des engagements de volumes pluriannuels, s'inscrit pleinement dans la stratégie de diversification d'Hoffmann Green.

Lhyfe

Le chiffre d'affaires de Lhyfe s'élève à 4,6 millions d'euros au premier semestre 2025, soit presque le triple par rapport au premier semestre 2024. Cette forte performance reflète principalement le développement du volume d'activité, l'élargissement du portefeuille de clients ainsi que la contribution progressive des volumes produits sur les sites de Buléon (Bretagne) et de Bessières (Occitanie). Lhyfe a accéléré ses livraisons en France, en Suède et en Allemagne, avec plus de 60 livraisons par mois, auprès de clients de la mobilité et de l'industrie.

LVMH

Fendi annonce, qu'à compter du 1er octobre, Silvia Venturini Fendi est nommée présidente d'honneur de la Maison romaine, parachevant ainsi une carrière créative, marquée notamment par la direction des collections femme à l'occasion de l'année du centenaire de la marque. Dans son nouveau rôle, Silvia s'attachera au soutien de l'héritage de Fendi, tout en continuant à préserver la marque partout dans le monde et à promouvoir la riche histoire de la Maison, son savoir-faire, ainsi que l'univers de Fendi Casa.

Pierre & Vacances

Pierre et Vacances a confirmé viser un Ebitda ajusté de plus de 180 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2025. Le groupe a indiqué afficher un bilan positif sur la saison estivale dans un contexte en demi-teinte pour l'ensemble du secteur. En outre, grâce au succès de son plan stratégique, de performances robustes et d'une situation financière assainie, le groupe se fixe un objectif d'un Ebitda ajusté de 270 millions d'euros à l'horizon 2030.

Vinci

Dans le cadre d’un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, HEB Construction, filiale de Vinci Construction en Nouvelle-Zélande, s’est vu attribuer par l’agence nationale NZ Transport Agency Waka Kotahi la réalisation d’un tronçon de 12 kilomètres d’une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1). Les travaux, d'une valeur d'environ 120 millions d'euros (237 millions de dollars néo-zélandais) en quote-part Vinci, débuteront au dernier trimestre 2025 et se termineront fin 2029.

Waga Energy

Au premier semestre 2025, Waga Energy a enregistré un chiffre d’affaires de 27,4 millions d'euros, porté par la forte hausse des revenus issus de la production de biométhane (+39%), et une progression du chiffre d’affaires total de 7 % liée au recul attendu des revenus générés par la vente d’équipements (EPC) après la mise en service du projet Hartland au Canada. L’Ebitda s’établit à -0,2 millions d'euro (+2,3 M€ sur un an), grâce à l’augmentation des revenus de la production de biométhane générant une augmentation de l’Ebitda des projets.

Valeurs du luxe

Valeurs associées

BARBARA BUI
3,8200 EUR Euronext Paris 0,00%
DELTA PLUS GRP
46,0000 EUR Euronext Paris +0,66%
EIFFAGE
107,9500 EUR Euronext Paris +0,51%
EMEIS
14,2500 EUR Euronext Paris +1,79%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,4800 EUR Euronext Paris -0,22%
LHYFE
3,3600 EUR Euronext Paris +1,97%
LVMH
519,7000 EUR Euronext Paris -0,65%
PIERRE ET VACANCES
1,6780 EUR Euronext Paris +0,36%
VINCI
116,8500 EUR Euronext Paris +0,47%
WAGA ENERGY
21,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/09/2025 à 09:01:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Port Jerome Site and Cryocap Air liquide (Crédit: / crédit photo Air liquide)
    Air Liquide va investir 130 millions d'euros à Singapour
    information fournie par AOF 30.09.2025 09:51 

    (AOF) - Air Liquide va investir 130 millions d’euros pour fournir un grand fabricant de semi-conducteurs à Singapour. Dans le cadre de deux nouveaux contrats à long terme, le groupe français va construire, détenir et exploiter deux nouvelles installations de production ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron à New York, aux États-Unis, le 23 septembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEXI J. ROSENFELD )
    Cote de popularité : Emmanuel Macron au plus bas après un "effondrement record"
    information fournie par Boursorama avec Media Services 30.09.2025 09:50 

    Jordan Bardella et Marine Le Pen dominent le palmarès politique d'Odoxa, mesurant les cotes d'adhésion d'une trentaine de personnalités, avec 37% et 36%. La cote de popularité d'Emmanuel Macron a connu un "effondrement record", pour atteindre 22% : 78% des Français ... Lire la suite

  • vinci autoroute a10 (Crédit: Emmanuel Rondeau / vinci groupe)
    Vinci gagne un contrat autoroutier en Nouvelle-Zélande
    information fournie par Zonebourse 30.09.2025 09:45 

    Vinci annonce que sa filiale néo-zélandaise HEB Construction, dans le cadre d'un groupement aux côtés de Fulton Hogan, WSP et Aurecon, s'est vu attribuer la réalisation d'un tronçon de 12 kilomètres d'une nouvelle autoroute à quatre voies (State Highway 1). Dénommé ... Lire la suite

  • valneva vaccins (Crédit: / Groupe Valneva)
    Valneva entouré en Bourse après des données positives sur son vaccin contre le chikungunya
    information fournie par AOF 30.09.2025 09:25 

    (AOF) - Valneva (+ 6,17%, à 4,856 euros) se distingue dès l’ouverture après avoir dévoilé des données positives sur son vaccin Ixchiq contre le chikungunya. Selon une étude, 95% des 254 participants en bonne santé ont conservé des titres d’anticorps neutralisants ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank