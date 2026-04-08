Emeis-L'Ebitdar vu en progression de 10% en 2026

Emeis EMEIS.PA a annoncé mercredi attendre une croissance de son Ebitdar supérieure à 10% à périmètre constant en 2026, l'ex-Orpea confirmant ses perspectives de croissance à moyen terme.

En 2025, le groupe français d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 6,1% à périmètre constant, à 5,89 milliards d'euros, tandis que l'Ebitdar a progressé de 19,2%, au-delà de la guidance, selon le groupe.

Le cash-flow libre du groupe est ressorti à 347 millions d'euros en 2025 après -298 millions d'euros en 2024, mais le résultat net part du groupe reste encore négatif, à -298 millions d'euros malgré une progression de 114 millions en 2025.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)