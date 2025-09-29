 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 884,00
+0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

émeis, Hopscotch, Lhyfe...l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 29/09/2025 à 18:01

(AOF) - AB Science

La société pharmaceutique dévoilera ses résultats du premier semestre.

Abivax

La société de biotechnologie au stade clinique présentera ses résultats du troisième trimestre.

eméis

L'ex-Orpea signalera ses résultats du premier semestre.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats du premier semestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés livrera ses résultats du premier semestre.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie livrera ses résultats du premier semestre.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage annoncera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

ABIVAX
70,9000 EUR Euronext Paris +0,85%
EMEIS
14,0000 EUR Euronext Paris +3,32%
HOPSCOTCH GRP
14,0000 EUR Euronext Paris +0,36%
LACROIX
8,1800 EUR Euronext Paris +9,95%
LHYFE
3,2950 EUR Euronext Paris -5,04%
SMTPC
27,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank