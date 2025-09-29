émeis, Hopscotch, Lhyfe...l'agenda société France du jour

(AOF) - AB Science
La société pharmaceutique dévoilera ses résultats du premier semestre.
La société de biotechnologie au stade clinique présentera ses résultats du troisième trimestre.
L'ex-Orpea signalera ses résultats du premier semestre.
Hopscotch
Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats du premier semestre.
Lacroix
Le spécialiste des équipements et des technologies connectés livrera ses résultats du premier semestre.
Lhyfe
Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie livrera ses résultats du premier semestre.
SMTPC
La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage annoncera ses résultats du premier semestre.
