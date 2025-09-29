information fournie par AOF • 29/09/2025 à 18:01

émeis, Hopscotch, Lhyfe...l'agenda société France du jour -

(AOF) - AB Science

La société pharmaceutique dévoilera ses résultats du premier semestre.

Abivax

La société de biotechnologie au stade clinique présentera ses résultats du troisième trimestre.

eméis

L'ex-Orpea signalera ses résultats du premier semestre.

Hopscotch

Le groupe de conseil en communication présentera ses résultats du premier semestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés livrera ses résultats du premier semestre.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la décarbonation de la mobilité et de l'industrie livrera ses résultats du premier semestre.

SMTPC

La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage annoncera ses résultats du premier semestre.