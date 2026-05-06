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emeis, Hexaom, Trigano...les valeurs à suivre demain à Paris -
information fournie par AOF 06/05/2026 à 18:32

(AOF) - Bouygues

Le groupe annoncera ses résultats du premier trimestre.

Eiffage

SNCF Réseau annonce l'attribution du marché pour la réalisation des ouvrages de franchissement de la ligne Amiens - Laon à l'entreprise Eiffage. Le marché porte sur 3 années et demie et s'élève à plus de 70 millions d'euros

emeis

L'ex-Orpea a confirmé la solidité de son plan de transformation en publiant des indicateurs d'activité en nette progression pour le premier trimestre 2026. Porté par une dynamique de reconquête commerciale et une amélioration de la qualité des soins, le spécialiste de la dépendance se rapproche désormais de ses niveaux de performance pré-Covid.

Engie

Le groupe énergétique publiera ses résultats du premier trimestre.

Hexaom

Le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France a réalisé au premier trimestre 2026 un chiffre d'affaires de 159,5 MEUR, en progression de 10,5% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre constant, hors contribution du sous-groupe HDV acquis fin janvier 2025, la croissance ressort à 8,2%.

Klepierre

Le spécialiste de l'immobilier commercial dévoilera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques communiquera ses résultats du premier trimestre.

Neurones

Le groupe Neurones a entamé l'exercice 2026 sur une dynamique positive, portée par les secteurs clés de la transformation numérique.

Rexel

Le spécialiste mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, annonce le succès de son émission d'obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANE) à échéance 2031, pour un montant nominal de 400 MEUR.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a publié des résultats semestriels en hausse, soutenus par la progression des livraisons de camping-cars et de caravanes. Trigano affiche également une génération de trésorerie solide et se montre confiant pour le second semestre. Le titre a progressé de 3,81% à Paris aujourd'hui avant la publication des résultats, mais affiche une contraction de l'ordre de 13% depuis le début de l'année.

Valneva

La société française de biotechnologies présentera ses résultats du premier trimestre.

Viel et Cie

La société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des entreprises du secteur de la finance signalera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Valeurs associées

BOUYGUES
53,0000 EUR Euronext Paris +4,21%
EMEIS
15,2900 EUR Euronext Paris +1,87%
ENGIE
27,5700 EUR Euronext Paris -0,58%
HEXAOM
33,5000 EUR Euronext Paris +0,90%
KLEPIERRE
34,5800 EUR Euronext Paris +0,88%
LEGRAND
160,1000 EUR Euronext Paris +2,83%
NEURONES
36,8000 EUR Euronext Paris +1,66%
REXEL
38,4400 EUR Euronext Paris +3,22%
TRIGANO
152,7000 EUR Euronext Paris +3,81%
VALNEVA
2,3180 EUR Euronext Paris +1,00%
VIEL
18,9200 EUR Euronext Paris +3,96%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 06/05/2026 à 18:32:00.

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