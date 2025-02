emeis : guidances 2024 dépassées

Laurent Guillot, Directeur Général : « Le redressement de notre performance opérationnelle sur le second semestre 2024 nous permet de faire mieux que notre guidance et de viser une amélioration à périmètre constant de +15 à +18% de notre Ebitdar sur 2025. Cela témoigne du succès de notre plan de refondation entrepris depuis mi-2022 et de la mobilisation de toutes les équipes d’emeis.



Tous nos fondamentaux progressent, notamment nos indicateurs de qualité et de satisfaction de nos résidents et patients. Notre taux d’occupation est en hausse dans toutes les zones géographiques et notre performance est également portée par des marges opérationnelles en forte augmentation sur la deuxième partie de l’année.



emeis est aujourd’hui en ordre de marche. Nous continuons à nous transformer pour répondre efficacement, et de manière responsable, aux enjeux sociétaux majeurs que sont la santé mentale, physique, et le grand âge. Les perspectives de nos marchés sont porteuses : le déficit structurel d’offre des maisons de retraite devrait atteindre 800 000 lits d’ici 2035, sur les 5 principaux marchés d’emeis. »



emeis deviendra en 2025, une société à mission : cet ambitieux engagement mobilise toutes nos équipes au service du soin et de l’accompagnement personnalisés pour chaque personne fragilisée. »