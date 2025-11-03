emeis finalise une cession d'activité en France
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 08:42
L'opération, 'réalisée sans affecter la continuité et la qualité de service pour les résidents et sans impact pour l'emploi des équipes concernées', s'inscrit dans la stratégie de recentrage et de désendettement du groupe de prise en charge de la dépendance.
Le montant de la transaction s'élève à 159 millions d'euros (prix net vendeur), auquel pourrait s'ajouter un montant de 41,5 MEUR à fin 2029, en fonction de la performance opérationnelle de l'ensemble cédé à cet horizon.
Cette transaction, dont le protocole d'accord avait été signé en septembre, était déjà sous promesse à la fin du troisième trimestre. Le montant des cessions depuis mi 2022 réalisées ou sécurisées à date, demeure donc inchangé à 2,1 MdsEUR.
Valeurs associées
|14,0800 EUR
|Euronext Paris
|-1,61%
