EMEIS : évolution du Conseil d’administration

Lors de sa séance du 7 avril 2026, le Conseil d’administration a décidé de proposer au vote de l’Assemblée générale de emeis qui se réunira le 23 juin 2026 les nominations suivantes :



Le renouvellement du mandat d’administrateur de Laurent Guillot et sa reconduction en tant que Directeur général.

Le Conseil d’administration félicite Laurent Guillot pour l’immense travail accompli pour refonder l’entreprise. Le Conseil d’administration lui renouvelle sa confiance et souhaite donc qu’il poursuive, dans le cadre de son nouveau mandat, la transformation de emeis au service des plus fragiles, et réponde ainsi durablement aux défis majeurs du grand âge et de la santé mentale.



Guillaume Pepy, Président du Conseil d’administration depuis juillet 2022, ayant souhaité se tourner vers d’autres projets professionnels, n’a pas demandé le renouvellement de son mandat en tant que Président du Conseil d’administration. En conséquence, le Conseil d’administration proposera de nommer Olivier Dussopt, administrateur et Président du Conseil d’emeis, sous réserve du vote soumis à l’Assemblée générale.