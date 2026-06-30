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EMEIS - Evolution de la gouvernance d’emeis : nominations au sein du comité de direction
information fournie par Boursorama CP 30/06/2026 à 17:45

➢ Jean-Marc Boursier est nommé Chief Operating Officer (COO) en charge de la supervision de l’ensemble des pays
➢ Sylvie Brisson est nommée Directrice des Ressources humaines Groupe à compter du 1er octobre
➢ Maria de la Mota est nommée Directrice Médicale Groupe
➢ Julia Clavel est nommée Directrice Financière Groupe

Après plus de quatre années de profonde transformation, emeis franchit une nouvelle étape. Grâce à l’engagement remarquable des équipes, emeis a retrouvé une trajectoire et une dynamique durables. Aujourd’hui, fort de fondations solides, Laurent Guillot, Directeur Général, fait évoluer son organisation afin d’accompagner la croissance et de poursuivre l’amélioration de la qualité de l’accompagnement des patients, des résidents, des bénéficiaires, tout en renforçant les mesures en faveur des équipes.
Cette évolution, portée par une équipe en partie renouvelée, s’inscrit pleinement dans la trajectoire du projet d’entreprise « emeis 2030 ».

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