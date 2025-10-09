 Aller au contenu principal
Emeis : efface la résistance des 15E, peut viser les 17,2E
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 14:53

Emeis efface la résistance des 15E et valide une envolée de +50% en 4 semaines (depuis le 8 septembre) : le titre surpasse désormais le rallye des 10,5/15E du 24 juillet au 25 août et s'élance vers le prochain objectif qui est l'ex-résistance des 17,2E du 2 janvier 2024.


EMEIS
EMEIS
15,2800 EUR Euronext Paris +4,87%
