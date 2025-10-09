Emeis : efface la résistance des 15E, peut viser les 17,2E
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 14:53
Valeurs associées
|15,2800 EUR
|Euronext Paris
|+4,87%
