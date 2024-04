Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client emeis: cession d'un portefeuille immobilier aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 12:16









(CercleFinance.com) - emeis, ex-Orpea, a annoncé mardi avoir signé un accord en vue de la cession d'un portefeuille immobilier constitué de onze maisons de retraite aux Pays-Bas pour un montant d'environ 97 millions d'euros.



Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance indique que l'opération s'inscrit dans le cade de sa stratégie de cessions ciblées d'actifs immobiliers, avec l'objectif de renforcer sa structure financière.



Le groupe s'est ainsi donné pour objectif de réduire le taux de détention de ses actifs exploités entre 20% et 25% à moyen terme.



Ces cessions s'accompagnent de la signature de baux par emeis qui opèrera l'ensemble de ces onze établissements.



Le périmètre cédé au groupe immobilier Bouwinvest comprend cinq maisons de retraite récemment construites et six en cours de développement qui seront cédées au fur et à mesure de leur achèvement en 2024 et 2025.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) Euronext Paris -4.78%