emeis cède son activité de Résidences Seniors indépendantes en France pour près de 160 M€

emeis a finalisé, le 31 octobre 2025, la cession de ses Résidences Seniors indépendantes en France ainsi que de l’immobilier y afférent, auprès d’un fonds immobilier géré par TwentyTwo Real Estate en tant qu’investisseur principal et d’Azora Capital.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de recentrage et de désendettement d’emeis. Elle est réalisée sans affecter la continuité et la qualité de service pour les résidents et sans impact pour l’emploi des équipes concernées.



Le montant de la transaction s’élève à 159 M€ (prix net vendeur), auquel pourrait s’ajouter un montant de 41,5 M€ à fin 2029, en fonction de la performance opérationnelle de l’ensemble cédé à cet horizon. Le produit total potentiel de la transaction s’élèverait ainsi à 200 M€.



Le périmètre cédé comprend 16 établissements :

- 7 en exploitation, avec plus d’une centaine de salariés. Ce périmètre cédé inclut à la fois l’immobilier et l’exploitation.

- 9 à date non exploités, en cours de construction ou récemment livrés.

L’acquéreur a décidé de confier la gestion des établissements cédés au Groupe Les Jardins d’Arcadie, l’un des leaders nationaux sur ce secteur, à compter du 1er novembre 2025.