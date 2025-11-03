 Aller au contenu principal
Emeis cède son activité de Résidences seniors indépendantes en France pour €159 mlns
information fournie par Reuters 03/11/2025 à 08:13

Emeis EMEIS.PA a annoncé lundi la cession de son activité de Résidences seniors indépendantes en France pour 159 millions d'euros auprès d’un fonds immobilier géré par TwentyTwo Real Estate et d’Azora Capital.

Un montant de 41,5 millions d'euros pourrait s'ajouter à la transaction à fin 2029 en fonction de la performance opérationnelle de l'ensemble cédé à cet horizon, indique un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

EMEIS
14,3100 EUR Euronext Paris 0,00%
