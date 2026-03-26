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Emeis : cassure des 13,5E, les 12,4E en vue
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:59

Emeis subit un 3ème rejet brutal sous la MM100 (14E) avec cette fois une franche cassure des MM200 qui gravite vers 13,3E.
Le titre le double support des 13,5E des 19 janvier et 2 février, le support suivant se situe vers 12,4E (plancher du 17 décembre) et un autre objectif demeure le comblement du "gap" des 11,13E du 9 septembre 2025.

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