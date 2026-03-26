Emeis : cassure des 13,5E, les 12,4E en vue
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 12:59
Le titre le double support des 13,5E des 19 janvier et 2 février, le support suivant se situe vers 12,4E (plancher du 17 décembre) et un autre objectif demeure le comblement du "gap" des 11,13E du 9 septembre 2025.
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