Emeis: CA en hausse de plus de 5% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - Emeis affiche au titre du premier trimestre 2025 un chiffre d'affaires en hausse de 5,2% à plus de 1,44 milliard d'euros, dont une croissance de 6,2% en organique, 'portée par les maisons de retraites et l'international'.



Le groupe de prise en charge de la dépendance met en avant une poursuite de l'amélioration de son taux d'occupation moyen, en hausse de deux points à 87%, et qui a atteint 88% sur le périmètre mature (hors établissements ouverts récemment).



'La dynamique de reprise engagée depuis le second semestre 2024, devrait se prolonger en 2025, permettant d'anticiper la poursuite du redressement opérationnel', estime Emeis qui anticipe une hausse de l'EBITDAR entre +15 et +18% à périmètre constant en 2025.





Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 11,6340 EUR Euronext Paris +5,73%