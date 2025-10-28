 Aller au contenu principal
Emeis-CA +7% en organique au T3, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 20:12

Emeis EMEIS.PA a fait état mardi d'une hausse organique de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 1,48 milliard d'euros, l'ex-Orpea citant notamment un effet prix favorable sur toutes les zones et une progression du taux d'occupation.

Le groupe français d'Ehpad, qui a annoncé en septembre la création d'une foncière dédiée à la gestion de ses actifs immobiliers de santé en Europe, a par ailleurs déclaré avoir dépassé l'objectif de cessions fixé dans le cadre de son plan de redressement, pour un total de 2,1 milliards d'euros de cessions réalisées depuis mi-2022 ou sécurisées à date.

Emeis a également confirmé ses objectifs 2025, dont un Ebitdar attendu en hausse de 15% à 18% à périmètre constant, ainsi que les perspectives 2028 présentées il y a un mois.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Tangi Salaün)

Résultats d'entreprise

