emeis - Assemblée générale 2025 d’emeis - Synthèse des résultats des votes

Guillaume Pepy, Président du Conseil d’administration : « Aujourd’hui, avec le Conseil d’administration et la Direction générale, nous sommes particulièrement fiers d’annoncer qu’à l’issue du vote de notre Assemblée générale, emeis prend la qualité de Société à Mission. Nous avons inscrit dans nos statuts quatre grands engagements de mission :



• Le premier : « OEuvrer au changement de regard sur les plus fragiles et leurs proches pour une véritable inclusion », parce que le lien aux autres soigne, lui aussi.

• Le deuxième : « Contribuer à la juste reconnaissance et à l’attractivité de nos métiers », parce qu’ils n’ont jamais été aussi indispensables.

• Le troisième : « Faire du soin aux plus fragiles, une contribution majeure au lien social de proximité et à la cohésion territoriale », parce qu’il est essentiel d’être aux côtés de tous ceux qui s’engagent.

• Le quatrième : « Innover pour contribuer à un soin respectueux de la planète et du vivant », parce que notre santé dépend aussi du monde qui nous entoure.

Le Groupe a désormais tous les atouts pour qu’ensemble, collaborateurs, experts et professionnels du soin et de l’accompagnement au service de nos patients, nos résidents, leurs familles et leurs proches, et acteurs de la société civile, nous puissions relever les défis majeurs de notre société, la santé mentale et le grand âge ».