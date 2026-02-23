emeis annonce sa sortie anticipée du plan de sauvegarde accélérée

emeis annonce être sortie par anticipation du plan de sauvegarde accélérée le 20 février 2026, à la suite de l’approbation de sa requête par le Tribunal des affaires économiques de Nanterre.



Cette sortie anticipée, intervenue dans un temps record, a été rendue possible par :

- la réalisation d’un plan de cessions majeur (2,45Md€ de cessions réalisées ou sécurisées depuis mi 2022)

- le renforcement de la structure bilancielle d’emeis S.A depuis le 18 décembre 2025 avec la levée de 3,15 Md€ nouveaux financements ayant permis le refinancement par anticipation de la dette bancaire A/B/C/D

- l’amélioration de la performance opérationnelle engagée depuis mi-2024 avec une forte progression des taux d’occupation, des marges opérationnelles et un FCF maintenant positif

- et la poursuite de cette dynamique à moyen terme avec une croissance de l’EBITDAR à périmètre constant attendue entre +12% et +16% en moyenne entre 2024 et 2028.



Cette décision permet à emeis de franchir une nouvelle étape majeure dans la normalisation de la situation du Groupe, après 3 années consacrées à sa refondation.