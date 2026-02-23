Emeis SA EMEIS.PA :
* EMEIS ANNONCE SA SORTIE ANTICIPÉE DU PLAN DE SAUVEGARDE ACCÉLÉRÉE
Texte original nBw186RkZa Pour plus de détails, cliquez sur EMEIS.PA
(Rédaction de Gdansk)
|14,310 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
emeis a annoncé être sorti par anticipation du plan de sauvegarde accélérée le 20 février dernier, après avoir reçu l'approbation de sa requête par le Tribunal des affaires économiques de Nanterre. L'ex-Orpea indique que cette sortie anticipée, " intervenue dans ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite
