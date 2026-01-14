emeis annonce la création d’Isemia, foncière dédiée à l’immobilier de santé opéré en Europe

Conformément aux accords signés et communiqués le 23 septembre 2025, emeis annonce la création d’Isemia, sa foncière de santé dédiée à des actifs immobiliers de santé opérés par le Groupe, avec ses partenaires Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate. emeis a ainsi reçu 761 M€ de ses partenaires, représentant 62% de la dernière valeur expertisée des actifs détenus par ce véhicule, permettant ainsi de réduire immédiatement l’endettement net du Groupe à due concurrence.



Laurent Guillot, Directeur Général d’emeis : « Nous nous félicitons de la création d’Isemia. Cette opération répond à l’objectif premier de maintenir notre parc immobilier aux meilleurs standards et de répondre au mieux aux attentes et besoins des patients et des résidents, tout en portant le développement immobilier du Groupe sur le long terme. Grâce à une structure de transaction agile, emeis conserve le contrôle de son patrimoine immobilier ainsi que le bénéfice à terme du potentiel de création de valeur avec une possible hausse des valeurs immobilières.

Cette opération permet en outre de poursuivre le désendettement du Groupe, conformément aux ambitions stratégiques que nous avons affichées. »