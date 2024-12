emeis annonce 251 M€ de cessions opérationnelles et immobilières depuis début octobre



- Portant à près de 900 M€ le volume de cessions réalisées depuis mi 2022 ou sécurisées à date

- Cession des activités Chilienne et en République Tchèque



Laurent Guillot, Directeur Général : « En ligne avec notre ambition de céder 1,5 Md€ d’actifs immobiliers et opérationnels entre juin 2022 et 2025, nous avançons sur notre programme de cessions afin de poursuivre notre désendettement et recentrer notre activité sur nos marchés de référence. Ces cessions illustrent la capacité des équipes à suivre notre feuille de route. En complément de l’amélioration de la performance opérationnelle que nous observons, ces opérations contribuent également à l’amélioration de la visibilité de la trajectoire du Groupe. A date, près de 60% de notre programme de cession à fin 2025 est d’ores et déjà réalisé ou sous promesse, et les discussions que nous menons par ailleurs confortent notre confiance à réaliser cette ambition. »



Pour recevoir toute l'information financière d'emeis en temps réel, faites-en la demande par mail à emeis@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.