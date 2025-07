Emeis: améliore ses performances au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:26









(Zonebourse.com) - A fin juin, Emeis confirme la reprise de son activité. Le taux d'occupation moyen atteint 87%, en hausse de 1,7 point sur un an, avec une progression encore plus marquée dans les maisons de retraite (+1,9 pt). Le chiffre d'affaires organique grimpe de 6,2%, porté par les performances à l'international, notamment en Europe du Nord et en Amérique latine. La montée en régime des nouveaux établissements et un effet prix favorable ont également soutenu cette dynamique.



Les marges opérationnelles s'améliorent sensiblement : à périmètre constant, l'EBITDAR progresse de 19,5% et l'EBITDA hors IFRS 16 bondit de 79%. Cette performance s'explique par une meilleure maîtrise des coûts, dont la hausse reste nettement inférieure à celle des revenus.



Sur le plan financier, Emeis poursuit ses cessions d'actifs : 482 MEUR ont été sécurisés depuis janvier, et plus d'1 MdEUR de transactions sont en négociation avancée. La dette nette reste stable à 4,78 MdEUR, tandis que le levier financier recule, passant de près de 23 à 15,4 fois l'EBITDA en un an. L'entreprise reste surendettée, mais progresse dans ses efforts d'allègement du bilan.



Le groupe maintient ses objectifs pour l'année, avec un EBITDAR attendu en hausse de 15% à 18% à périmètre constant. Dans un secteur marqué par une pénurie structurelle d'offre, notamment dans le grand âge et la santé mentale, Emeis entrevoit des perspectives de croissance durable.



Le titre - qui avait été chahuté hier (-9%) après les mauvais chiffres du concurrent Clariane - reprenait près de 12% jeudi matin dans le sillage de ces chiffres.







Valeurs associées EMEIS (EX ORPEA) 13,5800 EUR Euronext Paris +14,50%